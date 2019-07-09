Для орловских дачников сделают дополнительную остановку электрички

СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-09T11:53:05+03:00

Она появится на 31 км между Орлом и Льговом

Изменить размер текста: A A

Для орловских дачников сделают дополнительную остановку. С 12 июля для удобства пассажиров пригодная электричка «Орел-Льгов-1-Киевский» начнет останавливаться на платформе 31 км.

Предполагается, что дополнительная остановка повысит транспортную мобильность жителей садово-дачного кооператива, расположенного неподалеку.

Пригородный поезд № 6901 Орёл — Льгов-1 станет останавливаться для посадки и высадки пассажиров на платформе 31 км в 16:35, а № 6902 Льгов-1 — Орел — в 12:13.

Узнать об изменениях в графике движения можно будет на вокзалах и остановочных пунктах или на официальном сайте ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU