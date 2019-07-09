2019-07-09T11:10:10+03:00
Происшествия

Прокуратура нашла нарушения в закупках УКХ Орла

Бывшая начальница управления привлечена к административной ответственности
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Прокуратура нашла нарушения в закупках УКХ ОрлаПрокуратура нашла нарушения в закупках УКХ ОрлаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура нашла нарушения в закупках УКХ Орла. Светлану Климову, как бывшую начальницу управления, привлекли к административной ответственности.

- В нарушение требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным учреждением с единственным поставщиком в один день было заключено 3 муниципальных контракта стоимостью до 100 тысяч рублей каждый без проведения конкурентных процедур путем искусственного дробления цены контракта с нарушением требований законодательства о размещении заказов на оказание услуг для муниципальных нужд, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Светлану Климову обязали выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Но чиновница не согласилась с постановлением и обжаловала его. Суд оставил решение без изменений. Постановление о привлечении Климовой к административной ответственности вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ночью под Орлом добровольцы помогали тушить пожар в хозпостройке
Орловский кукольный театр порадует спектаклями липецких детей
Орловцев попросили не нервничать из-за непоказывающего телевизора
Выставка "Московские триптихи" откроется в Орле
В Орле автомобиль едва не потонул в Оке
Для орловских дачников сделают дополнительную остановку электрички
До 1 августа в Орле капитально отремонтируют четыре городские улицы
Летом с орловских полей уберут более 900 тысяч гектаров зерновых
Во дворе дома в орловской глубинке нашли боеприпасы военных времен
В Орле День семьи, любви и верности отметили традиционным праздником «Гимн любви»
В Мценске иномарка сбила пешехода
Подачу газа прекратят в Заводском районе Орла до 15 июля
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В Орловской области объявили штормовое предупреждение
За 2019-й приставы вернули орловцам более 13 миллионов рублей задолженности по зарплате
В Орловской области прошел традиционный праздник «За околицей»
Жительница Орла залезла в машину соседа и украла деньги
За выходные на орловских дорогах пьяными за руль сели восемь водителей
В Орле пламя охватило одноэтажный дачный дом
Орловская область оказалась на 40-й строчке в рейтинге доходов населения