СЕГОДНЯ 11:10 2019-07-09T11:10:10+03:00

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Прокуратура нашла нарушения в закупках УКХ Орла. Светлану Климову, как бывшую начальницу управления, привлекли к административной ответственности.

- В нарушение требований ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным учреждением с единственным поставщиком в один день было заключено 3 муниципальных контракта стоимостью до 100 тысяч рублей каждый без проведения конкурентных процедур путем искусственного дробления цены контракта с нарушением требований законодательства о размещении заказов на оказание услуг для муниципальных нужд, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении Светлану Климову обязали выплатить штраф в размере 30 000 рублей. Но чиновница не согласилась с постановлением и обжаловала его. Суд оставил решение без изменений. Постановление о привлечении Климовой к административной ответственности вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU