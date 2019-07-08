2019-07-08T13:49:01+03:00
Общество

За выходные на орловских дорогах пьяными за руль сели восемь водителей

Трое из них от прохождения медицинского освидетельствования отказались
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За выходные на орловских дорогах пьяными за руль сели восемь водителейЗа выходные на орловских дорогах пьяными за руль сели восемь водителейФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За выходные, 6 и 7 июля, в Орловской области инспекторы ГИБДД в ежедневных рейдах выявили восемь нетрезвых водителей. Один из них сел за руль в состоянии подшофе повторно.

- Из 8 водителей 5 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения и 3 водителя отказались от прохождения освидетельствования при наличии признаков опьянения, - сообщили «КП» в пресс-службе орловской Госавтоинспекции.

Напомним, за пьяное вождение предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до трех лет. Также на нарушителя налагается штраф в размере 30 тысяч рублей. Водитель, пойманный на управлении автомобилем в нетрезвом виде повторно, привлекается к уголовной ответственности с возможностью лишения свободы на срок до двух лет, либо обязуется выплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо трудится на обязательных работах до 480 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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