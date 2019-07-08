2019-07-08T11:57:43+03:00
Происшествия

Под Орлом из-за короткого замыкания проводки полыхал КАМАЗ

Пожарные побороли пламя в течение получаса
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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На протяжении получаса в субботу, 6 июля, спасатели боролись с пожаром в КАМАЗе. Автомобиль загорелся вечером, около половины шестого вечера в деревне Сетенёво Покровского района Орловской области.

- В результате пожара выгорела кабина на площади трех квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты предположили, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. К частью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз на ликвидацию возгораний, в числе которых подгар пищи, загорание сухой травы, мусора, хозпостроек и автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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