Под Орлом из-за короткого замыкания проводки полыхал КАМАЗ

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-08T11:57:43+03:00

Изменить размер текста: A A

На протяжении получаса в субботу, 6 июля, спасатели боролись с пожаром в КАМАЗе. Автомобиль загорелся вечером, около половины шестого вечера в деревне Сетенёво Покровского района Орловской области.

- В результате пожара выгорела кабина на площади трех квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Специалисты предположили, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. К частью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз на ликвидацию возгораний, в числе которых подгар пищи, загорание сухой травы, мусора, хозпостроек и автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU