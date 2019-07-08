Под Орлом из-за короткого замыкания проводки полыхал КАМАЗ
На протяжении получаса в субботу, 6 июля, спасатели боролись с пожаром в КАМАЗе. Автомобиль загорелся вечером, около половины шестого вечера в деревне Сетенёво Покровского района Орловской области.
- В результате пожара выгорела кабина на площади трех квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Специалисты предположили, причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. К частью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие выходные орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз на ликвидацию возгораний, в числе которых подгар пищи, загорание сухой травы, мусора, хозпостроек и автомобиля.
ИСТОЧНИК KP.RU
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