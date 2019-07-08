2019-07-08T09:57:26+03:00
Происшествия

На трассе под Орлом грузовик опрокинулся в кювет

Водитель автомобиля получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД по Орловской областиФото: УГИБДД по Орловской области
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На трассе под Орлом в кювет опрокинулся грузовик. Водитель получил травмы.

Авария случилась в субботу, 6 июля, на автодороге "Змиевка-Глазуновка-Тросна", в Глазуновском районе. Мужчина за рулем "Мерседеса" ехал по обочине и потерял контроль над автомобилем - тот опрокинулся.

- В результате ДТП телесные повреждения получил водитель траснпортного средства "Мерседес". Он был доставлен в областную клиническую больницу, осмотрен врачом, отпущен на лечение, - рассказали "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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