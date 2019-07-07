2019-07-07T10:39:52+03:00
Общество

Прохладной и дождливой будет новая неделя в Орле

Днем до +20, ночью всего +10 градусов
Ольга СУПОНЕВА
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Жара не спешит возвращаться в ОрелЖара не спешит возвращаться в ОрелФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Грядущая рабочая неделя, 8-12 июля, в Орле будет прохладной для второго летнего месяца. По прогнозам синоптиков, столбики термометров будут варьироваться на отметках в +10…+20 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 8 июля +12 ночью и до +23 разогреется воздух в дневное время. Облачно, временами небольшой дождь. Ветер западный 4 м/с, давление 734 мм рт.ст.

Во вторник 9 июля +10 ночью и +21 днем. Переменная облачность, небольшой кратковременный дождь. Ветер будет дуть с запада со скоростью 5 м/с. Давление составит 736 мм рт.ст.

В среду, 10 числа, облачно, временами дождь, возможна гроза. Ночью 10 днем 20 градусов тепла, ветер юго-западный 4 м/с. Давление 733 мм рт.ст.

В четверг 11 июля вновь +10 в темное время суток и до +20 днем. Облачность переменная, небольшой кратковременный дождь, ветер западный 4 м/с. Давление 730 мм рт. ст.

В пятницу 12 июля +10…+20, пасмурно с прояснениями, небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный 2 м/с. Давление 735 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам синоптиков, летняя жара вернется в Орел с 20-х чисел июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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