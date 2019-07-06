СЕГОДНЯ 13:13 2019-07-06T13:13:21+03:00

Ущерб женщина оценила в шесть тысяч рублей

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После алкогольного застолья знакомый украл у орловчанки золотую цепочку. С подозрениями женщина обратилась к сотрудникам полиции. Она рассказала, что отдыхала в компании мужчины, который видел на ней украшение. После посиделок орловчанка уснула, а проснувшись, обнаружила, ни цепочки, ни знакомого нет. Ущерб женщина оценила в шесть тысяч рублей.

Полицейским удалось разыскать предполагаемого 36-летнего мужчину. Он сознался в совершенной краже и рассказал, что похищенную золотую цепочку успел продать.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU