2019-07-06T11:37:47+03:00
Общество

На Орловщине скорректируют проект единой транспортной схемы

В процессе подготовки создатели учтут все замечания и предложения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине скорректируют проект единой транспортной схемыНа Орловщине скорректируют проект единой транспортной схемыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине скорректируют проект единой транспортной схемы после поступивших замечаний в региональный Департамент строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. В основном речь идет о дорожных условиях в Орле, а также об организации движения жителей в общественном транспорте с минимальными пересадками.

Особое внимание в составлении проекта эксперты уделили устройству пересадочного узла на Комсомольской площади, схеме заезда большого транспорта на Привокзальную площадь, а также возможности заезда и разворота автобусов в микрорайоны массовой застройки, таких как Зареченский, Жилина, 909 квартал.

В конце июня на улицах Орла и поселка Знаменка специалисты уже обследовали основные проблемы транспортного сообщения. В ряде случаев были выявлены существенные недостатки состояния транспортной инфраструктуры, которые могут оказать негативное влияние на организацию транспортного обслуживания. Предложения по их устранению уже направлены в администрации Орла и Орловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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