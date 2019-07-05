«Формирование комфортной городской среды» на Орловщине вызвало вопросы у прокуратуры

СЕГОДНЯ 16:58 2019-07-05T16:59:33+03:00

Возбуждено и расследуется несколько, 40 должностных лиц привлечены к ответственности

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Реализация проекта создания комфортной городской среды вызвала вопросы у прокуратуры Орловской области. Ведомство провело проверку, в результате которой возбуждено и расследуется несколько уголовных дел.

При выполнении проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017-2018 году были выявлены факты отсутствия контроля со стороны местного самоуправления и муниципальных заказчиков за качеством работ и соблюдением подрядчиками их сроков.

- Установлено, что по результатам ремонта 29 дворовых территорий Орла работы были приняты комиссиями, в которых не было собственников помещений многоквартирных домов, что привело к ущемлению их прав, - рассказали «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.

Прокурором Железнодорожного района выявлены факты отсутствия со стороны заказчиков «Управление капитального строительства Орла» и «Управление коммунальным хозяйством Орла» контроля за работами по благоустройству дворовых территорий, несвоевременного выполнения работ подрядчиками, а также принятия заказчиками и оплаты некачественных работ.

Материалы проверки уже направлены в правоохранительные органы, возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU