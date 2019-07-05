Первые выходные июля не порадуют орловцев по-летнему теплой погодой

СЕГОДНЯ 13:00 2019-07-05T13:00:49+03:00

По прогнозам синоптиков, выходные в Орле будут прохладными Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ночные часы всего +9, ожидаются дожди

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Первые выходные июля не порадуют жителей Орла по-летнему теплой погодой. По прогнозам синоптиков, будет достаточно прохладно и дождливо.

Как сообщает Росгидрометцентр, в субботу 6 июля облачно и небольшой дождь. В ночные часы +10 градусов, днем разогреется до +21. Ветер западный, скорость его составит 6 м/с. Давление 737 мм рт.ст.

В воскресенье, 7 числа, прозладнее: днем +10, ночью всего +9 градусов. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3 м/с, давление 736 мм рт.ст.

По предварительным прогнозам, будущая рабочая неделя также будет нежаркой и с холодными для июля ночами.

ИСТОЧНИК KP.RU