СЕГОДНЯ 16:46 2019-07-04T16:46:55+03:00

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Орловские студенты-иностранцы уйдут в поход по местам боевой славы. 13 и 14 июля участники посетят «Кривцовский мемориал» в Болховском районе.

- Студентам расскажут об истории возникновения «высоты 203.5», об участии интернационального состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии в боях за Кривцовские высоты, о роли лыжных батальонов в зимних боях 1942-1943 годов, - сообщили «КП» в пресс-службе регионального Правительства.

Иностранцам представится возможность поучаствовать и в ряде мастер-классов. Им предстоит пройти уроки по основам экстремального туризма и по оказанию доврачебной помощи.

Завершится поход культурной программой. Студенты посмотрят исторические фильмы и разучат песни военных лет, посетят интерактивную выставку оружия и возложат цветы к братскому захоронению погибших солдат и офицеров на Кривцовском мемориале.

ИСТОЧНИК KP.RU