Пожилая орловчанка погибла от рук соседа-психа

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-04T13:02:46+03:00

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72-летняя орловская жительница скончалась от рук бывшего соседа. Убийство в Мценском районе правоохранители раскрыли в кратчайшие сроки. Тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено 27 июня. Спустя почти неделю подозреваемого в совершении тяжкого преступления удалось задержать.

- Раскрытием преступления занимались сотрудники отдела уголовного розыска МО МВД России «Мценский», а также коллеги из Управления уголовного розыска регионального УМВД, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Оказалось, будучи психически больным, мужчина убил пенсионерку из-за личной неприязни. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в преступлении.

- По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU