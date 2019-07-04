2019-07-04T10:22:40+03:00
Общество

Роспотребнадзор нашел нарушения в детских лагерях на Орловщине

В основном они касаются кухни и продуктов питания
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орловской области специалисты регионального Роспотребнадзора нагрянули с проверками в детские лагеря. В некоторых из них сотрудники ведомства нашли нарушения.

Проверки коснулись воды, почвы, готовой еды и продуктов, которые используют для кормежки детей. Также специалисты делали смывы, исследования велись в лаборатории.

- Основными нарушениями, выявленными в ходе мероприятий по надзору, являются: нарушение санитарно-эпидемиологического режима к содержанию помещений, не соблюдение правил личной гигиены, нарушение технологии приготовления блюд, не соблюдение требований к обработке посуды и инвентаря, не соответствие питьевой воды обязательным требованиям, нарушение условий хранения продуктов питания, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

В итоге почти 87 килограммов продукции было снято с реализации из-за нарушений условий хранения или отсутствия маркировки. Нарушители заплатят штрафы.

Отметим, что в этом году в Орловской области работает больше 300 лагерей разного типа, в них отдыхает почти 20 тысяч школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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