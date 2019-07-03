2019-07-03T17:05:45+03:00
Общество

К осени в Орле благоустроят три общественные территории

До 1 сентября в порядок приведут парк Ботаника, бульвар Победы и сквер Гуртьева
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К осени в Орле благоустроят три общественные территорииК осени в Орле благоустроят три общественные территорииФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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К осени в Орле благоустроят три любимых горожанами мест. До 1 сентября рамках реализации программы «Формирование современной городской среды» планируется привести в порядок парк Ботаника, бульвар Победы и сквер Гуртьева. Подрядчики для работ на этих территориях уже известны.

Благоустройством парка Ботаника займется архитектурно-строительная компания «ЭТАЛОН». По контракту, стоимость которого более 9 миллионов рублей, запланированы ремонт тротуаров, установка бордюров и поребрика, установка 22-х комплектов скамеек и урн, 18 парковочных столбиков, двух информационных щитов и одного шлагбаума, устройство газона, монтаж детской игровой зоны и высадка 80 кустарников.

Ремонтировать бульвар Победы будет ООО «АртСтрой». Подрядчику предстоит привести в порядок территорию между жилыми домами и основной аллеей. Планируется отфрезеровать асфальт и выровнять его, установить бордюры и поребрик, отремонтировать тротуары, выложить тактильную плитку. Также в число работ по ремонту войдут устройство гранитных ступеней и водоотводных лотков, ремонт 17 колодцев и высадка газона. Цена за этот контракт составит более 16 миллионов рублей.

В сквере имени Гуртьева и в сквере у библиотеки имени Бунина ремонтные работы будет вести ООО «СтройСпецМонтаж». Основная задача благоустройства здесь - наладка освещения. Так, в скверах появятся 89 светильников. Кроме того, будут проложены волоконно-оптических кабели в траншее и заменен щит управления ночным освещением. Контракт стоил городу почти 8 миллионов рублей.

- На электронной площадке размещена документация по скверу 5-й Орловской стрелковой дивизии, Дворянскому гнезду и площади Содружества. Прием заявок по благоустройству Детского парка продлится до 10 июля. Документация по Городскому парку и скверу Комсомольцев находится на проверке достоверности сметной стоимости, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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