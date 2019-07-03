Цивилизация до орловских деревень будет добираться по госпрограмме

СЕГОДНЯ 12:32 2019-07-03T12:32:41+03:00

Заявки на участие в программе уже поданы 21 районом области Фото: Ольга СУПОНЕВА

В ее рамках в сельской местности начнут строить жилье, делать дороги, а также проведут газ и воду

Изменить размер текста: A A

Деревни и села Орловской области будут возрождать и приводить в порядок по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Регион стал ее участником и, по планам, в сельскую местность придут газ и вода, появятся дороги, а также будет возводиться жилье.

Реализацию программы обсуждали на заседании Облсовета. На данный момент заявки на участие в программе уже поданы 21 районом области.

- Семь районов – Залегощенский, Мценский, Болховский, Ливенский, Колпнянский, Новосильский и Покровский – подали заявки на газификацию 16 объектов (общая протяжённость сети почти 37,5 км, сумма вложений – 27,2 млн руб). Три района – Ливенский, Орловский и Мценский – предполагают войти в госпрограмму по направлению «Развитие водоснабжения. На четыре объекта потребуется 45,1 млн руб., протяжённость сети составит 18,6 км, - рассказал Сергей Борзенков, руководитель регионального Департамента сельского хозяйства.

Общий объем финансирования по уже принятым заявкам – 181, 4 миллиона рублей. Из них 151,8 миллиона выделил федеральный бюджет, еще 7,9 миллиона – деньги области. Остальные средства местных бюджетов, а также внебюджетных источников.

ИСТОЧНИК KP.RU