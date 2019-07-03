Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий
Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий. На ней заявлены специальности, среди которых как не требующие специальных навыков, так и высококвалифицированные.
Мероприятие организовано совместно с АО «Орелпродукт». Среди востребованных специальностей на предприятии - менеджеры по подбору персонала, кладовщики, водители, слесари, а также токаря, инженеры-химики, микробиологи и специалисты производственных линий.
- Есть свободные рабочие места операторов оборудования, кран-балки, автоматической линии, банкомоечной и тубонаполняющей машин, оператора-купажиста. Также требуются жиловщик мяса, уборщики, прачка, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
В открытии ярмарки примут участие представители Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, специалисты центра занятости.
КОГДА? ГДЕ?
4 июля с 11.00 до 13.00
Центр занятости населения Северного района (ул. Космонавтов, 3)
ИСТОЧНИК KP.RU