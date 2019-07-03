2019-07-03T11:33:26+03:00
Общество

Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий

Среди востребованных специальностей - менеджеры по подбору персонала, кладовщики, водители и специалисты производственных линий
Наталья Меркулова
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Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансийОрловцам помогут найти работу на ярмарке вакансийФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий. На ней заявлены специальности, среди которых как не требующие специальных навыков, так и высококвалифицированные.

Мероприятие организовано совместно с АО «Орелпродукт». Среди востребованных специальностей на предприятии - менеджеры по подбору персонала, кладовщики, водители, слесари, а также токаря, инженеры-химики, микробиологи и специалисты производственных линий.

- Есть свободные рабочие места операторов оборудования, кран-балки, автоматической линии, банкомоечной и тубонаполняющей машин, оператора-купажиста. Также требуются жиловщик мяса, уборщики, прачка, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

В открытии ярмарки примут участие представители Департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области, специалисты центра занятости.

КОГДА? ГДЕ?

4 июля с 11.00 до 13.00

Центр занятости населения Северного района (ул. Космонавтов, 3)

ИСТОЧНИК KP.RU

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