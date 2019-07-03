СЕГОДНЯ 10:39 2019-07-03T10:39:38+03:00

Взрывоопасные предметы погрузили в специальный контейнер для перевозки и передали экспертам

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Под Орлом саперы обследовали найденные на приусадебном участке военные снаряды. Со взрывоопасными предметами сотрудники ОМОН работали в поселке Тросна.

- Были идентифицированы один 20-ти миллиметровый артиллерийский снаряд и 770 граммов тротила от гранаты РПГ- 40 времен Великой Отечественной войны, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

Взрывоопасные предметы саперы погрузили в специальный контейнер для перевозки. Затем снаряды передали экспертам для исследования.

Напомним, в случае обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в экстренные службы. Также стоит отойти от них на безопасное расстояние или найти надежное укрытие. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно осмотреть или переместить предмет, а также подпускать к нему людей или животных.

ИСТОЧНИК KP.RU