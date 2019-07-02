На Орловщине безбилетники будут платить двойной штраф

СЕГОДНЯ 10:42 2019-07-02T10:42:47+03:00

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В Орловской области увеличили штраф за безбилетный проезд. Соответствующие изменения депутаты внесли в закон «Об ответственности за административные правонарушения».

Документ гласит, штраф за безбилетный проезд и провоз багажа без оплаты в общественном транспорте составит 200 рублей. Как считают представители власти, прежняя сумма уже не настораживает орловчан, а увеличение штрафа в 2 раза повысит дисциплинированность населения.

Стоит отметить, что размер штрафа за безбилетный проезд в Орловской области не менялся уже 12 лет. За это время стоимость проезда в общественном транспорте значительно возросла.

ИСТОЧНИК KP.RU