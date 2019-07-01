2019-07-01T12:05:17+03:00
Происшествия

За хранение грамма синтетического наркотика орловцу грозит тюрьма

Жителя Урицкого района с запрещенным веществом поймали полицейские
Ольга СУПОНЕВА
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Жителя Урицкого района с запрещенным веществом поймали полицейскиеЖителя Урицкого района с запрещенным веществом поймали полицейскиеФото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителю Урицкого района Орловской области грозит тюрьма за хранение «синтетики». С наркотиком мужчину поймали полицейские.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области, стражам порядка поступил оперативный сигнал о том, что орловец может хранить запрещенное к обороту вещество. Информация подтвердилась.

- Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у мужчины обнаружено и изъято вещество. Согласно проведенного исследования, изъятое оказалось наркотическим средством метилэфедрон массой 1,18 грамма, - рассказали в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело по второй части 228 статьи УК РФ: «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере».

Согласно закону, санкции этой статьи могут предусматривать лишение свободы на срок до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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