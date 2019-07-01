2019-07-01T10:40:24+03:00
Общество

Орловские дайверы нашли дореволюционный пароход «Valamon luostari»

Он пролежал под водой почти 80 лет
Наталья Меркулова
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Орловские дайверы нашли пароход «Valamon luostari». Фото: Станислав ТрофимовОрловские дайверы нашли пароход «Valamon luostari». Фото: Станислав Трофимов
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Орловские дайверы нашли в водах Ладожского озера дореволюционный пароход «Valamon luostari». Когда-то судно принадлежало Валаамскому монастырю, но в годы Советско-финской войны было затоплено.

22 января 1940 года после налета и бомбардировки финской авиацией, судно получило четыре попадания, загорелось и затонуло. До настоящего времени точно, где оно находится, известно не было.

Участники клуба "ДИВО" произвели замеры судна. Фото: Станислав Трофимов

Участники клуба "ДИВО" произвели замеры судна. Фото: Станислав Трофимов

- Два года назад участники Орловского клуба подводного плавания ДИВО готовились в водах Ладоги к экспедиции по следам нашего земляка-мореплавателя Владимира Русанова и случайно нашли корабль, - рассказал «КП» дайвер Станислав Трофимов, участник клуба «ДИВО».

После проведения исследовательских работ удалось идентифицировать и подтвердить предположение – это тот самый пароход «Valamon luostari».

Клуб уже много лет занимается поисковой деятельностью. Фото: Станислав Трофимов

Клуб уже много лет занимается поисковой деятельностью. Фото: Станислав Трофимов

27 июня орловские дайверы произвели замеры судна, подняли материал и расчистили наиболее опасные участки завалов. Напомним, клуб уже много лет занимается поисковой деятельностью. На его счету танк Валентайн, самолёты - ИЛ-2 и ЛА-5. В будущем орловские дайверы планируется найти потерянный корабль Русанова – Геркулес.

ИСТОЧНИК KP.RU

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