СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-29T13:26:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле из-за проблем с ливневкой на улице Смоленской затапливает дом ветерана Великой Отечественной войны. Наладить работу канализации местных представителей власти призвали активисты, направив соответствующее обращение в городскую администрацию. - Родственники ветерана не один год пытаются решить вопрос с устранением причин подтопления дома. Они обращались не в одну инстанцию, но им так и не удалось сдвинуть вопрос с мертвой точки, - рассказали «КП» общественники. Еще весной вода затопила дом ветерана из-за интенсивного таяния снега. Само жилище героя находится в нижней части улицы Смоленской. Здесь, по словам активистов, многие ливневые каналы неправильно оборудованы. Например, через двор пенсионера проходит ливневка с соседней улицы Серпуховской, рядом с домом она пересекается с ливневым каналом со Смоленской улицы. Так вода оказывается внутри дома даже при незначительных осадках. - Мы настаиваем на том, чтобы ветеран Великой Отечественной войны жил в комфортных условиях. Вопрос необходимо решить до начала осенних дождей, когда ситуация с подтоплением может снова повториться, - подчеркнули общественники.

ИСТОЧНИК KP.RU