Библиотекарь из Орловского района стала призером Всероссийского конкурса «Спасем жизнь вместе»

СЕГОДНЯ 10:31 2019-06-28T10:31:16+03:00

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26 июня в Москве в РГУ имени Косыгина состоялась церемония награждения победителей регионального этапа Всероссийского конкурса социальной рекламы антинаркотической направленности «Спасем жизнь вместе». Его организатором стало Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

В рамках мероприятия участники подняли проблему ВИЧ-инфекции, наркомании и необходимости формирования у молодежи здоровых альтернатив.

Всего на конкурс было подано 182 работы из 69 субъектов РФ. Орловскую область представила Наталия Очнева, сотрудник библиотечной системы Орловского района Орловской области.

Жюри, состоящее их ведущих специалистов в области противодействия наркотрафика, медиков и общественников, высоко оценили работу орловчанки в номинации «Лучший макет наружной социальной рекламы, направленной на снижение спроса на наркотики».

Наталия заняла в конкурсе 3 место и была награждена Почетным дипломом МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU