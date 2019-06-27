2019-06-27T16:22:46+03:00
Происшествия

До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 лет

Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии особого режима
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 летДо смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 летФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 лет. Такой приговор вынес неоднократно судимому мужчине суд.

Еще ранее, в 2009 году, орловца признали виновным в совершении особо тяжкого преступления. Тогда его осудили почти на шесть лет тюрьмы. Спустя семь лет мужчина попался на грабеже, а затем вновь совершил особо тяжкое преступление в 2018 году.

В тот день орловец пришел домой к своему отцу и увидел его в состоянии опьянения. На его лице были свежие травмы. Тогда мужчина подумал, что отца избил приятель, вместе с которым тот снимал квартиру. Он попытался выгнать обидчика, но получив отказ, избил его, сломав несколько ребер, грудину, подъязычную кость и щитовидный хрящ. От этого у приятеля развился травматический шок. На следующий день мужчине стало хуже. Реанимация его не спасла, и он скончался.

О том, что избитый им мужчина умер, орловец узнал от своего отца. В полицию с повинной он явился сам. В суде он признал свою вину. При изучении дела суд установил, что мужчина официально нигде не работает и ранее уже был судим. С буче ом этих обстоятельств орловца наказали 12 годами колонии с ограничением свободы на один год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Размещение фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается
Под Орлом от пожара спасали баню
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле объявлено штормовое предупреждение
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика