СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-27T16:22:46+03:00

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До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 лет. Такой приговор вынес неоднократно судимому мужчине суд.

Еще ранее, в 2009 году, орловца признали виновным в совершении особо тяжкого преступления. Тогда его осудили почти на шесть лет тюрьмы. Спустя семь лет мужчина попался на грабеже, а затем вновь совершил особо тяжкое преступление в 2018 году.

В тот день орловец пришел домой к своему отцу и увидел его в состоянии опьянения. На его лице были свежие травмы. Тогда мужчина подумал, что отца избил приятель, вместе с которым тот снимал квартиру. Он попытался выгнать обидчика, но получив отказ, избил его, сломав несколько ребер, грудину, подъязычную кость и щитовидный хрящ. От этого у приятеля развился травматический шок. На следующий день мужчине стало хуже. Реанимация его не спасла, и он скончался.

О том, что избитый им мужчина умер, орловец узнал от своего отца. В полицию с повинной он явился сам. В суде он признал свою вину. При изучении дела суд установил, что мужчина официально нигде не работает и ранее уже был судим. С буче ом этих обстоятельств орловца наказали 12 годами колонии с ограничением свободы на один год и 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU