2019-06-27T14:37:38+03:00
Происшествия

Под Орлом от пожара спасали баню

К счастью, обошлось без пострадавших
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Под Орлом от пожара спасали банюПод Орлом от пожара спасали банюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Под Орлом от пожара спасали баню. ЧП случилось в минувшую среду ранним утром, 26 июня, в деревне Никуличи Орловского района.

- В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров. В совмещенном с баней гараже сгорела кровля на площади 44 квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз – по девять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 лет
Размещение фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле объявлено штормовое предупреждение
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика