Под Орлом от пожара спасали баню
К счастью, обошлось без пострадавших
Под Орлом от пожара спасали банюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Под Орлом от пожара спасали баню. ЧП случилось в минувшую среду ранним утром, 26 июня, в деревне Никуличи Орловского района.
- В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров. В совмещенном с баней гараже сгорела кровля на площади 44 квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз – по девять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU