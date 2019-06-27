СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-27T14:37:38+03:00

Под Орлом от пожара спасали баню Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

К счастью, обошлось без пострадавших

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Под Орлом от пожара спасали баню. ЧП случилось в минувшую среду ранним утром, 26 июня, в деревне Никуличи Орловского района.

- В результате пожара баня выгорела изнутри на площади 16 квадратных метров. В совмещенном с баней гараже сгорела кровля на площади 44 квадратных метра, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз – по девять выездов на ликвидацию возгораний и различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU