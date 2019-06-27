В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище

СЕГОДНЯ 10:17 2019-06-27T10:17:52+03:00

С их помощью орловцы смогут в режиме реального времени отслеживать работу перевозчиков мусора и сообщать о проблемах

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На оперативном штабе по контролю за вывозом мусора 26 июня представили сайт «Сделай Орел лучше». Согласно задумке, с помощью него орловцы смогут в режиме реального времени отслеживать работу перевозчиков, сообщать о местах перенакопления мусора или незаконного сброса отходов.

- Зарегистрировавшись на сайте «Сделай Орел лучше» или скачав мобильное приложение, орловцы смогут отправить свою заявку о проблеме по вывозу мусора, стихийных свалках. Все это сразу попадет в систему, - рассказал разработчик приложения Роман Лунев. - Затем заявку обрабатывает модератор и перенаправляет ее на исполнение в УК «Зеленая роща». Регоператор, в свою очередь дает задание ответственному перевозчику. После его выполнения заявка считается выполненной.

Получается, что в режиме реального времени жители Орла смогут отслеживать когда и какому перевозчику заявка была передана, когда приступили к ее выполнению и когда выполнили с приложенным фото. Как отметил Роман Лунев, все задействованные в работе приложения системы будут с ней ознакомлены и обучены ее использованию.

Уже сейчас пользователи гаджетов на платформах Android могут скачать приложение. В частности, в начале июля работу системы смогут оценить жители Советского района Орла. Как обещает разработчик, полноценно пользоваться приложением все смогут поэтапно до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU