В Орле после ремонта принято 18 дворов
В Орле после ремонта приняты 18 дворов. Еще в 36 дворовых территориях работа ведется в настоящее время.
Информация о текущем ремонте озвучил начальника УКС администрации Орла Сергей Костиков. По его словам, ремонт дворов в облцентре ведется с опережением запланированного графика. Также Костиков рассказал, что полностью заасфальтировано 40 дворов, положительные заключения на пробы асфальта даны по 24 дворам.
Есть и проблемные объекты. Так, во дворе дома №14 по Силикатной улице положили некачественный асфальт. Сейчас его сняли и должны уложить заново.
«КП» следит за ходом ремонта дворов Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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