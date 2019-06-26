2019-06-26T12:38:11+03:00
Общество

В Орле после ремонта принято 18 дворов

В настоящее время работа ведется на 36 дворовых территориях
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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В Орле после ремонта приняты 18 дворов. Еще в 36 дворовых территориях работа ведется в настоящее время.

Информация о текущем ремонте озвучил начальника УКС администрации Орла Сергей Костиков. По его словам, ремонт дворов в облцентре ведется с опережением запланированного графика. Также Костиков рассказал, что полностью заасфальтировано 40 дворов, положительные заключения на пробы асфальта даны по 24 дворам.

Есть и проблемные объекты. Так, во дворе дома №14 по Силикатной улице положили некачественный асфальт. Сейчас его сняли и должны уложить заново.

«КП» следит за ходом ремонта дворов Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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