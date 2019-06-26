2019-06-26T11:41:18+03:00
Общество

Зима не за горами: Спецавтобаза начала подготовку к новому холодному сезону в Орле

Упор предприятие делает на закупку соли и инертных материалов
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Спецавтобаза начала подготовку к новому холодному сезону. Об этом сообщил ИО директора предприятия Сергей Яковенко на рабочем совещании в администрации Орла 25 июня.

По словам директора, создана рабочая группа, идет сбор коммерческих предложений от поставщиков. Делается упор на закупку соли, отдельное внимание уделяется логистике.

- В свою очередь глава администрации Александр Муромский поручил активизировать работу по подготовке к зимнему содержанию улично-дорожной сети и своевременной закупке инертных материалов, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что сейчас на улицах города в сутки работает до 24 подметально-уборочных и поливомоечных машин. Вывозится порядка ста тонн смета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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