СЕГОДНЯ 11:21 2019-06-26T11:21:29+03:00

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Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасности. Очередной профилактический рейд сотрудники МЧС провели по СНТ «Электрификатор» и Неполодскому сельскому поселению района. Садоводам рассказали об основополагающих требованиях пожарной безопасности, соблюдая которые можно избежать возгорания как в дачном домике, так и на прилегающем участке.

Спасатели назвали главные правила безопасности на даче. Это очистка придомовых территорий от сухой травы и горючего мусора, сжигание сухой травы и мусора вне территории дома, содержание электрического и газового оборудования в исправном состоянии. Также сотрудники МЧС рекомендовали обязательно отключать электричество на время отсутствия хозяев на участке, своевременно обслуживать печное отопление, хранить газовые баллоны в соответствии с установленными нормами.

- После каждой беседы садоводам вручили памятки на противопожарную тематику с правилами безопасности, порядком действий в случае пожара, номерами телефонов и алгоритмом вызова экстренных служб, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU