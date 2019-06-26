2019-06-26T11:21:29+03:00
Общество

Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасности

Садоводам вручили памятки с порядком действий в случае пожара и номерами телефонов экстренных служб
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасностиОрловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасностиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Орловские пожарные напомнили владельцам дач основные правила безопасности. Очередной профилактический рейд сотрудники МЧС провели по СНТ «Электрификатор» и Неполодскому сельскому поселению района. Садоводам рассказали об основополагающих требованиях пожарной безопасности, соблюдая которые можно избежать возгорания как в дачном домике, так и на прилегающем участке.

Спасатели назвали главные правила безопасности на даче. Это очистка придомовых территорий от сухой травы и горючего мусора, сжигание сухой травы и мусора вне территории дома, содержание электрического и газового оборудования в исправном состоянии. Также сотрудники МЧС рекомендовали обязательно отключать электричество на время отсутствия хозяев на участке, своевременно обслуживать печное отопление, хранить газовые баллоны в соответствии с установленными нормами.

- После каждой беседы садоводам вручили памятки на противопожарную тематику с правилами безопасности, порядком действий в случае пожара, номерами телефонов и алгоритмом вызова экстренных служб, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле пройдет праздник в поддержку бездомных животных «Счастье рядом-2»
В Орле отрегулировали график уличного освещения
Пьяная жительница Ливен убила собственного брата
Из-за неосторожного обращения с огнем под Орлом сгорела хозпостройка
В Орловской области издадут региональную Красную книгу
Орловцы продолжают обустраивать дорогу на Дворянку
Останки 78 советских солдат перезахоронили в Орловской области
На Орловскую область надвигается сильный ветер
В Орле заработал 4G-кинотеатр под открытым небом от Tele2
В орловской библиотеке Бунина работает выставка литературы о рыбалке
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт
17 июля неподалеку от Орла временно прекратится движение транспорта
В Орле после ремонта принято 18 дворов
На Орловщине разработают единую транспортную схему
Орловец обокрал соседку своего друга в общежитии
Зима не за горами: Спецавтобаза начала подготовку к новому холодному сезону в Орле
В этом году с медалями школы Орла окончили 193 выпускника
В июле в Орле выступит Хор Турецкого
В Орле чиновники поговорили о перераспределении средств бюджета