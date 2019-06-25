2019-06-25T16:05:48+03:00
Общество

В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеров

На городских улицах уже убрали 92 конструкции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеровВ Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеровФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле продолжается демонтаж незаконно установленных баннеров. О том, как ведется работа, рассказала начальник УМИЗ Татьяна Решетова на рабочем совещании в городской администрации.

Чиновница сообщила, что по состоянию на 24 июня с начала года демонтировали 92 рекламные конструкции. В срок до 29 июня выполнить демонтаж 123-х объектов обязаны рекламные агентства.

Напомним, от лишних щитов и призматронов улицы города должны освободиться до 1 июля. Соответствующий график демонтажа рекламных конструкций утвердил глава Орловской области Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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