2019-06-25T15:25:52+03:00
Общество

В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад

Принимать заявления в учреждении начнут с 27 июня
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский садВ Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский садФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад № 96. Принимать заявления в учреждении начнут с 27 июня. С этого же момента начнется формирование электронной очереди.

- Для подачи заявления можно обращаться к руководству детского сада по адресу: улица 1-я Посадская, 14 (кабинет 63). Также встать в очередь можно через МФЦ или через портал «Госуслуг», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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