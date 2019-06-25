СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-25T15:25:52+03:00

В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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В Зареченском микрорайоне в Орле стартует запись в новый детский сад № 96. Принимать заявления в учреждении начнут с 27 июня. С этого же момента начнется формирование электронной очереди.

- Для подачи заявления можно обращаться к руководству детского сада по адресу: улица 1-я Посадская, 14 (кабинет 63). Также встать в очередь можно через МФЦ или через портал «Госуслуг», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU