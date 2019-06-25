2019-06-25T13:52:38+03:00
Общество

В Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФО

За право представить свой регион в финале поборются представители шести областей
Наталья Меркулова
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В Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФОВ Орле пройдет окружной этап конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле пройдет окружной этап 17-го Всероссийского конкурса «Студенческий лидер-2019» по ЦФО. За право представить свой регион в финале будут бороться 7 председателей, заместителей председателей студенческих профкомов из Москвы, Орла, Рязани, Ярославля, Иваново и Владимира. Кроме того, порядка двухсот студенческих профсоюзных лидеров из 16 областей статут участниками образовательных лекций и мастер-классов.

- Конкурс направлен на выявление творчески, неординарно работающих председателей первичных студенческих профсоюзов и активистов, формирование позитивного социального и профессионального статуса молодежного лидера, - рассказали «КП» организаторы.

Напомним, мероприятие проводится с 2003 года по инициативе Студенческого координационного совета Центрального Совета Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Старт конкурсу в Орле будет дан 28 июня.

КОГДА? ГДЕ?

28 июня в 10.00

Наугорское шоссе,29 (Актовый зал ОГУ имени Тургенева)

ИСТОЧНИК KP.RU

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