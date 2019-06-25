2019-06-25T13:52:20+03:00
Общество

В Орловской области перезахоронили останки красногвардейца Ильи Апалько

Бойца придали земле в селе Вяжи, где он погиб в годы Великой Отечественной войны
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта регионального ПравительстваФото с сайта регионального Правительства
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В Орловской области перезахоронили останки красногвардейца Ильи Апалько. Бойца придали земле в День памяти и скорби 22 июня в селе Вяжи Новосильского района, где он погиб в годы Великой Отечественной войны.

Останки защитника Отечества обнаружили поисковики в ходе весенней «Вахты памяти-2019». Его имя удалось установить по номеру медали «За боевые заслуги». Илья Степанович Апалько родился в 1922 году. Родом он был из Казахской ССР.

На перезахоронении присутствовали родственники павшего бойца. Его могилу осветил настоятель Свято-Никольского храма города Новосиль протоирей Василий Сорока. Захоронение сопровождалось воинским почестями и салютом.

В знак благодарности воинам, отдавшим свои жизни за освобождение родной земли от фашистских захватчиков, к воинским захоронениям и обелискам Воинской славы возложили венки и цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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