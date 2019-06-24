В июле в Орле пройдет традиционный праздник "Гимн любви"
Он состоится в День Петра и Февронии - 8 числа
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Традиционный праздник "Гимн любви" пройдет в Орле в день православного праздника Петра и Февронии. 8 июля действо развернется у ротонды, близ Александровского моста.
- В этот замечательный праздничный день прозвучат самые красивые песни о любви и семье в исполнении лучших солистов Орла. Перед зрителями выступят лучшие хореографические коллективы нашего города, - рассказали "КП" в Орловском городском центре культуры.
Также здесь будут работать тематические площадк.
КОГДА, ГДЕ?
8 июля, 11.00
площадка у Александровского моста
ИСТОЧНИК KP.RU
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