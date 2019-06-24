2019-06-24T13:08:10+03:00
Происшествия

На орловской трассе водитель легковушки погиб в столкновении с грузовиком

От удара его «Нексию» буквально разорвало как консервную банку
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: УГИБДД Орловской областиФото: УГИБДД Орловской области
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Трагическое ДТП произошло на трассе в Орловской области в минувшие выходные. Столкнулись легковая иномарка «Деу Нексия» и грузовик марки «Хендаи».

Все случилось ночью 23 июня. В начале первого часа 41-летний мужчина ехал на легковом автомобиле со стороны Москвы в сторону Орла по трассе М-2 «Крым». В какой-то момент он вылетел на встречную полосу, где шел грузовик – со стороны Орла, в направлении столицы. Удар был такой силы, что легковушку фактические смяло, словно консервную банку. Шансов у водителя не было.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Деу» скончался на месте, 34-летняя пассажир автомобиля «Деу», а также водитель грузового автомобиля получили травмы, - сообщили «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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