СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-24T12:38:45+03:00

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В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции. Звонки принимают региональные органы прокуратуры до 25 июня.

- На поступившие сообщения отвечает дежурный прокурор. Все обращения будут переданы для рассмотрения и проверки в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. По поступившим вопросам при наличии оснований будут организованы прокурорские проверки, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

«Прямая линия» доступна по телефону: 8 (4862) 43-63-89.

ИСТОЧНИК KP.RU