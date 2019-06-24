В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции
Звонки принимают региональные органы прокуратуры до 25 июня
В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупцииФото: Архив "КП"
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В Орловской области работает «прямая линия» по вопросам противодействия коррупции. Звонки принимают региональные органы прокуратуры до 25 июня.
- На поступившие сообщения отвечает дежурный прокурор. Все обращения будут переданы для рассмотрения и проверки в отдел по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции. По поступившим вопросам при наличии оснований будут организованы прокурорские проверки, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
«Прямая линия» доступна по телефону: 8 (4862) 43-63-89.
ИСТОЧНИК KP.RU