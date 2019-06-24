В Орле откроется выставка военно-исторической миниатюры

СЕГОДНЯ 11:25 2019-06-24T11:25:38+03:00

На выставке будут представлены редкие и дорогие коллекционные предметы

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В Военно-историческом музее Орла состоится открытие выставки «История в миниатюре – взгляд сквозь века». На ней будут представлены очень редкие и дорогие коллекционные предметы.

Среди них миниатюрные фигурки в военных костюмах и вооружении нескольких исторических эпох: Древний мир (Египет, Персия, Греция, Римская Империя), Средневековье, Новое время, ХIХ век. Современная эпоха в экспозиции будет дополнена стендовыми моделями военной техники.

Организаторами выставки выступили члены секции ВИМ Московского отделения Российского военно-исторического общества и тульский клуб «Наследие Левши».

- Большая ошибка считать эту выставку местом, где выставляют простых оловянных солдатиков, которыми играют дети и взрослые. Военно-историческая миниатюра – это небольшие по размеру фигурки различных исторических периодов, предназначенные только для коллекционирования, - рассказали «КП» организаторы.

КОГДА? ГДЕ?

Ул. Нормандии-Неман,1

26 июня в 13.00

ИСТОЧНИК KP.RU