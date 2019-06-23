МЧС: в Орловской области ожидается гроза и сильный ветер
На Орловскую область надвигается грозовой фронт. Жителей региона о грядущих неблагоприятных погодных условиях предупредили в регуправлении МЧС. Орловцам напоминают: в плохую погоду стоит сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности.
Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 23 июня по 21 час 24 июня на территории области переменная облачность. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер северной северо-восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19, днем 25-30 градусов.
- Соблюдайте осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находитесь рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, будьте осторожными, обходя оборванные провода, - напомнили жителям в ГУ МЧС России по Орловской области.
Как уже писала "КП", вслед за грозами в регион придет похолодание.
ИСТОЧНИК KP.RU