МЧС: в Орловской области ожидается гроза и сильный ветер

23 Июнь 18:46 2019-06-23T18:49:13+03:00

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На Орловскую область надвигается грозовой фронт. Жителей региона о грядущих неблагоприятных погодных условиях предупредили в регуправлении МЧС. Орловцам напоминают: в плохую погоду стоит сохранять бдительность и соблюдать правила безопасности.

Как сообщает Орловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 23 июня по 21 час 24 июня на территории области переменная облачность. Местами небольшие, в отдельных районах умеренные дожди, грозы. Ветер северной северо-восточный ночью 3-8, днем 5-10 м/с, при грозах порывы 15-18 м/с. Температура ночью 14-19, днем 25-30 градусов.

- Соблюдайте осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не находитесь рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, будьте осторожными, обходя оборванные провода, - напомнили жителям в ГУ МЧС России по Орловской области.

Как уже писала "КП", вслед за грозами в регион придет похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU