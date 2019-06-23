Жара на Орловщине пойдет на спад

23 Июнь 15:42 2019-06-23T18:50:31+03:00

По прогнозам синоптиков, к концу грядущей недели температура не превысит +20 градусов

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По прогнозам синоптиков, жара отступает от Орла и области. К концу грядущей недели температура опустится больше чем на 10 делений термометра.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 24 июня в ночное время +18, днем все еще жарко – разогреется до +29. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный 4 м/с, давление 749 мм рт.ст.

Во вторник, 25 числа, прохладнее: ночью +14, днем до +26. Ветер сохранит направление и скорость, давление поднимется до отметки 754 мм рт.ст. Небо будет то ясным, то затянутым облаками, осадков не предвидится.

В среду 26 июня +12…+26. Пасмурно, временами небольшой дождь. Ветер северо-западный 3 м/с, давление 751 мм рт.ст.

В четверг 27 июня температура продолжит понижаться. Ночью термометры покажут всего +10, днем воздух разогреется до +25. Будет облачно, пройдет кратковременный дождь. Ветер сменит направление на южное, скорость его составит 5 м/с. Давление 745 мм рт.ст.

В пятницу, 28 числа, всего +13…+20. Вновь будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Ожидается не слабый вентер с запада (скорость 6 м/с), давление составит 732 мм рт.ст.

В субботу 29 июня столики термометров опустятся ночью до +10, а днем не превысят отметки в +19 градусов. Облачно с прояснениями, временами дождь. Ветер северный 2 м/с, давление 732 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU