2019-06-22T12:27:38+03:00
Общество

В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сирот

Их попечителям вручат благодарности за укрепление роли семьи в обществе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сиротВ 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сиротФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сирот. Их попечителям за большой вклад в укрепление престижа и роли семьи в обществе и ответственное отношение к воспитанию подрастающего поколения вручат благодарственные письма.

Торжественное чествование пройдет 28 июня в большом зале администрации Орла. В этот день отметят попечителей выпускников девятых, десятых и одиннадцатых классов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Начало мероприятия в 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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