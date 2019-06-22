В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сирот
Их попечителям вручат благодарности за укрепление роли семьи в обществе
В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сиротФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В 2019-м из орловских школ выпустились 46 детей-сирот. Их попечителям за большой вклад в укрепление престижа и роли семьи в обществе и ответственное отношение к воспитанию подрастающего поколения вручат благодарственные письма.
Торжественное чествование пройдет 28 июня в большом зале администрации Орла. В этот день отметят попечителей выпускников девятых, десятых и одиннадцатых классов, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Начало мероприятия в 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU