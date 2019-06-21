2019-06-21T13:51:57+03:00
Общество

В выходные спасатели будут усиленно дежурить на пляжах Орла

В этом году случилось уже три трагических происшествия на воде
Ольга СУПОНЕВА
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Будьте осторожны, отдыхая на водеБудьте осторожны, отдыхая на водеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В грядущие выходные на пляжах Орловщины спасателям придется усилиться. Синоптики обещают жаркую погоду, а значит количество отдыхающих у воды увеличится, а вместе с тем – и вероятность несчастных случаев.

В этом году зафиксировано уже три трагических происшествия на воде. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, основными причинами гибели людей при купании становятся отдых в необорудованных местах, алкоголь, невнимательность по отношению к детям. Однако трагедии можно избежать.

Спасатели настоятельно рекомендуют купаться только в разрешенных местах, не лезть в воду у крутых обрывистых берегов. Купаться лучше утром или вечером, когда нет опасности перегрева. После длительного пребывания на солнце не стоит резко входить в воду. Периферические сосуды сильно расширены для большей теплоотдачи, а при охлаждении в воде происходит резкое рефлекторное сокращение мышц, которое влечет за собой остановку дыхания.

Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге, изменяется чувствительность кожного покрова, нарушается координация движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, появляется сонливость, а также снижается самоконтроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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