2019-06-20T16:39:25+03:00
Происшествия

Орловские полицейские раскрыли кражу из жилого дома по горячим следам

У владельца жилища пропали продукты питания и имущество
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские полицейские раскрыли кражу из жилого дома по горячим следамОрловские полицейские раскрыли кражу из жилого дома по горячим следамФото: Архив "КП"
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Полицейские раскрыли кражу из жилого дома в Свердловском районе по горячим следам. С заявлением о пропаже продуктов питания и имущества к стражам порядка обратился 62-летний хозяин жилища. Мужчина рассказал, что его обокрали, пока две недели он отсутствовал. А, приехав домой, владелец обнаружил следы проникновения.

На месте происшествия полицейские установили, что предполагаемый преступник проник в дом, выставив оконное стекло. В результате проведенных розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение неизвестного вора. Им оказался 58-летний ранее судимый житель соседнего населенного пункта.

- В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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