2019-06-20T14:20:03+03:00
Происшествия

В Орловском районе сотрудник ГИБДД на служебном авто не уступил дорогу «Мазде»

Инспектору вынесли постановление об административном правонарушении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орловском районе сотрудник ГИБДД на служебном авто не уступил дорогу «Мазде»В Орловском районе сотрудник ГИБДД на служебном авто не уступил дорогу «Мазде»Фото: Архив "КП"
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В Орловском районе сотрудник ГИБДД на служебном авто марки «Шкода» не уступил дорогу «Мазде». ДТП случилось в среду днем, 19 июня, в районе дома № 101 по улице Раздольной Платоновского сельского поселения.

Иномарки столкнулись на перекрестке неравнозначных дорог. Оба транспортных средства получили механические повреждения. К счастью, обошлось без пострадавших.

- В отношении сотрудника полиции вынесено постановление по делу об административном правонарушении по части 2 статьи 12.13 КоАП РФ. По факту ДТП в УМВД России по Орловской области назначено проведение служебной проверки, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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