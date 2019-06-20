2019-06-20T11:24:53+03:00
Происшествия

Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы

Отыскать потерявшуюся помогли пожарные спасатели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибыПод Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:

Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы. Сообщение об этом поступило на телефон спасателей около двух часов дня в среду, 19 июня.

Женщина отправилась в полосу около села Меловое Хотынецкого района. Отыскать потерявшуюся помогли пожарные спасатели. Связь с ней поддерживалась через телефон. Спустя почти полтора часа жительница вышла на звуковые сигналы пожарного автомобиля.

- Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них – 13 выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ДК «Металлург» приглашает орловцев на героическую кантату «Краснодон»
В Орловской области участились случаи гибели пчел
В Орле на Раздольной в кирпичном здании горело масло
Прямая линия с президентом: учитель из Орла пожаловался на маленькую зарплату
В Орле фельдшеры «скорой» намерены объявить итальянскую забастовку
В Детском парке Орла проходят занятия с особенными детьми
Орловская пенсионерка хотела спасти сына, а в итоге решилась 60 тысяч рублей
Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям
Рост мошенничества с использованием методов социальной инженерии составляет 4-6% в месяц
Орловские школьники приняли участие в парусной регате и проверили себя на выносливость
Орловские активисты обратились к Путину с просьбой о помощи в рекультивации свалки
Орловская Купала-2019: какие развлечения ждут гостей праздника
«Мы крылья России»: орловцев приглашают на молодежный фестиваль
Орловчанка выдвинула свою кандидатуру на выборы в Госдуму
Под Орлом опрокинулся пьяный водитель на «ВАЗе»
В Орле дольщиками, записавшими обращение к президенту, заинтересовался СК
Орловским зрителям предлагают выбрать лучшую театральную премьеру этого года