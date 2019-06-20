СЕГОДНЯ 11:24 2019-06-20T11:24:53+03:00

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Под Орлом женщина заблудилась в лесу, собирая грибы. Сообщение об этом поступило на телефон спасателей около двух часов дня в среду, 19 июня.

Женщина отправилась в полосу около села Меловое Хотынецкого района. Отыскать потерявшуюся помогли пожарные спасатели. Связь с ней поддерживалась через телефон. Спустя почти полтора часа жительница вышла на звуковые сигналы пожарного автомобиля.

- Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения региона выезжали 22 раза, из них – 13 выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU