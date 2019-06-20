Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям
Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям. Житель Малоархангельского района в очередной раз предстал перед судом.
В первый раз суд назначил орловчанину наказание в виде 300 часов обязательных работ. При этом водительских прав мужчину также лишили. Через год рецидивист вновь провинился. Тогда суд ужесточил наказание, и нарушитель год отбывал срок условно. Водить автомобиль он не имел права по приговору суда два года. Теперь мужчине грозит реальный срок.
- Принимая во внимание, что житель Малоархангельского района признал вину, ему назначено наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщили «КП» в прокуратуре.
Приговор суда вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU