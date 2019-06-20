2019-06-20T11:03:45+03:00
Происшествия

Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям

Более года мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителямДважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителямФото: Архив "КП"
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Дважды судимый за пьяную езду орловец снова попался правоохранителям. Житель Малоархангельского района в очередной раз предстал перед судом.

В первый раз суд назначил орловчанину наказание в виде 300 часов обязательных работ. При этом водительских прав мужчину также лишили. Через год рецидивист вновь провинился. Тогда суд ужесточил наказание, и нарушитель год отбывал срок условно. Водить автомобиль он не имел права по приговору суда два года. Теперь мужчине грозит реальный срок.

- Принимая во внимание, что житель Малоархангельского района признал вину, ему назначено наказание в виде года и трех месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщили «КП» в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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