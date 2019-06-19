2019-06-19T14:52:36+03:00
Происшествия

За 2019 год в Орловской области 56 раз воровали электроэнергию

Объем украденного составил более 3 миллионов киловатт в час
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За 2019 год в Орловской области 56 раз воровали электроэнергиюЗа 2019 год в Орловской области 56 раз воровали электроэнергиюФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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За прошедшие пять месяцев 2019 года в Орловской области 56 раз воровали электроэнергию. Объем украденного составил более 3 миллионов киловатт в час, что равно месячному потреблению жителей Кромского района.

- По всем выявленным случаям подготовлены и направлены в территориальные отделы полиции заявления о привлечении нарушителей к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, - сообщила «КП» Кульчинская Екатерина, специалист отдела по связям с общественностью «Орелэнерго».

Напомним, по закону энерговоров строго наказывают. Нарушитель не только компенсирует ущерб электросетевой компании, но и привлекается к уголовной или административной ответственностям с выплатой штрафа.

Сообщать об известных фактах энерговоровства жители Орла и Орловской области могут по телефону горячей линии 8-800-50-50-115. Также заявить о подобных случаях можно через сообщения по номеру +7 915-38-000-38 в Viber.

ИСТОЧНИК KP.RU

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