Мусоровоз сгорел в Орле
Мусоровоз горел в Орле во вторник ранним утром, 18 июня. Чп случилось на улице Молдавской.
- В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина грузового автомобиля «КамАЗ». Повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади. В бункере мусороприемника сгорел мусор на площади семь квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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