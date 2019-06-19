Мусоровоз сгорел в Орле

СЕГОДНЯ 10:40 2019-06-19T11:01:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Мусоровоз горел в Орле во вторник ранним утром, 18 июня. Чп случилось на улице Молдавской.

- В результате пожара выгорел моторный отсек и кабина грузового автомобиля «КамАЗ». Повреждено лакокрасочное покрытие по всей площади. В бункере мусороприемника сгорел мусор на площади семь квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 19 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU