В Орловской области на сельского главу завели дело о присвоении и растрате

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-18T18:45:36+03:00

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В Орловской области завели уголовное дело на главу сельсовета. Его подозревают в присвоении и растрате почти полумиллиона рублей.

По версии следствия, в июне 2015-го сельский глава повысил себе и другим сотрудникам местной администрации оклад. При этом вопрос об увеличении зарплаты, как это полагается по закону, он не вынес на заседание местных депутатов. В итоге по 2018 год глава присвоил и растратил деньги на общую сумму в 490 тысяч рублей. «Лавочку» прикрыли полицейские.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что гражданин совершил хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Региональный СК возбудил уголовное дело.

- Возбуждено уголовное дело в отношении главы Сурьянинского сельского поселения Болховского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), - сообщила «Комсомолке» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы отстранить мужчину от должности. Вероятнее всего, свой пост он покинет в ближайшее время. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU