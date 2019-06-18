2019-06-18T14:40:33+03:00
Общество

Вода Оки в районе центрального пляжа Орла не соответствует нормам

Нарушены санитарно-химические показатели
Ольга СУПОНЕВА
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Пляж на Оке заполнен людьмиПляж на Оке заполнен людьмиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле эксперты регионального Роспотребнадзора исследовали воду взятую на пробу в разрешенных для купания местах. Как оказалось, в реке Ока в районе центрального пляжа у горпарка, она не соответствует нормам.

- По данным лабораторных исследований, качество воды из Оки не соответствует требованиям по санитарно-химическим показателям, а именно по окраске, - сообщили «КП» в пресс-службе ведомства.

Второе официально открытое для купания место – озеро Светлая жизнь – эксперты признали пригодным для купания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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