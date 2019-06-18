Орловцу пришлось оплатить сразу 200 штрафов ГИБДД
Житель Орловской области оплатил сразу 205 штрафов ГИБДД. Злостный неплательщик раскошелился после того, как его лишили права управления транспортным средством.
Мужчина не раз нарушал правила дорожного движения, и у него накопилось две сотни штрафов. Правда, оплачивать он их не спешил. В итоге набежал долг в сумме 157 тысяч рублей. Приставы объявили неплательщика в розыск, а суд постановил временно лишить любителя нарушать ПДД водительского удостоверения. Тогда-то орловец и решил, что настало время оплачивать долги.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Орловской области, все 205 штрафов мужчина оплатил в один день.
ИСТОЧНИК KP.RU