Орловцу пришлось оплатить сразу 200 штрафов ГИБДД

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-18T14:02:11+03:00

Раскошелился мужчина после того, как его лишили прав управления автомобилем

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Житель Орловской области оплатил сразу 205 штрафов ГИБДД. Злостный неплательщик раскошелился после того, как его лишили права управления транспортным средством.

Мужчина не раз нарушал правила дорожного движения, и у него накопилось две сотни штрафов. Правда, оплачивать он их не спешил. В итоге набежал долг в сумме 157 тысяч рублей. Приставы объявили неплательщика в розыск, а суд постановил временно лишить любителя нарушать ПДД водительского удостоверения. Тогда-то орловец и решил, что настало время оплачивать долги.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе УФССП России по Орловской области, все 205 штрафов мужчина оплатил в один день.

ИСТОЧНИК KP.RU