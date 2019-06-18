На остановке сквера Гуртьева в Орле появились информационные таблички
На остановках сквера Гуртьева и Главпочтамта в Орле появились информационные таблички. Стенды рассказывают о главных городских достопримечательностях и маршрутах общественного транспорта через них.
- Нововведение стало возможно благодаря соглашению между администрацией Орла и ООО «2ГИС-Орел» на безвозмездной основе в целях содействия улучшению социального климата областного центра, информационной поддержки общественно значимых проектов и инициатив на территории города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.
Работа над установкой стендов с достопримечательностями Орла на остановках общественного транспорта в городе продолжится.
ИСТОЧНИК KP.RU